Sánchez, preocupat per les intencions dels activistes

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va admetre ahir la seva preocupació després de la detenció a Catalunya de nou persones que suposadament tenien intenció de cometre actes violents en la celebració de l'aniversari del referèndum independentista.

En arribar a l'edifici del diari The New York Times per participar en la Climate Week, un dels esdeveniments paral·lels a la cimera del clima i l'assemblea de l'ONU, Sánchez va fer un breu comentari als mitjans de comunicació quan li van preguntar per aquestes detencions. «M'acabo d'assabentar pels mitjans de comunicació, però lògicament em preocupa», va dir el cap de l'Executiu en funcions.

La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, es va preguntar si quan el president de la Generalitat, Quim Torra, demanava als CDRs « apreteu, apreteu» es referia que apretessin els detonadors, després de les detencions efectuades per la Guàrdia Civil.

Per la seva part, el líder del PP, Pablo Casado, va opinar que la Guàrdia Civil «probablement ha evitat una acció terrorista amb explosius». La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va denunciar la detenció i va considerar que darrere d'ella hi ha «un intent de criminalitzar l'independentisme construint un fals relat associant-lo a violència o terrorisme». Estem davant un nou 20-S», va manifestar la portaveu republicana.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont creu que les detencions formen part del «relat» en què considera que «s'ha convertit la democràcia espanyola». «Primer detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions», va apuntar Puigdemont a través d'una piulada. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va criticar les detencions dels nou activistes dels CDRs: «Estan intentant tornar a construir un relat de violència abans de les sentències». La diputada de la CUP Maria Sirvent va dir que l'operatiu vol «generar un relat fals».