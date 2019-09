Mata la seva mare i conviu amb el cadàver durant deu dies a Arenys de Mar

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 41 anys acusat d'assassinar la seva mare, presumptament a punyalades i, posteriorment, conviure deu dies amb el cadàver a l'interior de l'habitatge que tots dos compartien a un baix d'Arenys de Mar.

El cas es troba sota secret de sumari, segons van indicar fonts de la policia catalana, que, per aquest motiu, no van facilitar cap detall del succés.

L'home, que va ser detingut la nit de diumenge passat, hauria assassinat la seva mare i des del dia 11 de setembre vivia confinat amb el seu cadàver a l'interior de casa, de la qual va intentar fugir a través dels patis interiors quan un manyà va rebentar el pany i, davant la pudor que va percebre, va avisar els Mossos d'Esquadra.



Directiva d'una gran empresa

La família de la víctima, la identitat està protegit sota secret de sumari, portava dies sense saber res d'ella i també una veïna havia alertat que la dona, segons La Vanguardia, una directiva d'una gran empresa tèxtil, no hi havia anat a treballar. A més, el presumpte parricida havia començat a vendre el contingut del pis a través d'internet. També podria haver mostrat el pis, que havia posat en lloguer, amb el cos de la seva mare encara a l'habitació. El rotatiu català relata que els més propers van explicar que les discussions entre l'home, del qual no se li coneixia cap treball, i la seva mare eren habituals. Alguns dels veïns de la víctima, que vivia al número 72 del carrer Doedes d'Arenys de Mar, van confirmar que el passat diumenge va ser quan es va trobar el cadàver de la dona, que tenia 67 anys d' edat, i que, pel que van poder sentir, «estava embolicat en uns plàstics, apunyalada, sota el llit».

Un dels veïns, Antonio, va indicar que l'home hauria viscut uns quatre o cinc dies amb el cadàver de la mare, que ha qualificat de «molt bona dona i molt amable» i, després, «havia posat anuncis per vendre electrodomèstics i roba, perquè deia que s'anaven d'aquí i que volien tornar a llogar el pis, cosa que no podien fer perquè el pis no era seu». Segons aquest veí, en passar uns dies que no sabia res de la víctima, la família va començar a preocupar-se i van trucar a la dona que tenia les claus del pis perquè en ocasions feia allà la neteja. Quan el fill de l'assassinada va veure que després obrir-se el pis arribava la policia, va saltar al pati dels veïns i «va acabar baixant a l'aparcament, on li van trobar amagat», segons Antoni.



Forta olor

Un altre veí, David, va considerar «rocambolesc» que va passar en les últimes hores a l'immoble i va indicar que ell mai havia sentit discussions entre mare i fill. Per la seva banda, altres veïna, Enriqueta, va recordar que en aquest pis «ja hi ha hagut diversos morts», i va afegir que els primers dies no va percebre cap pudor procedent del pis, «però ahir sí feia olor».

El sindicat CCOO va condemnar aquest assassinat i, en un comunicat va mostrar el seu rebuig «a una violència que encara avui s'exerceix cap a les dones només pel fet de ser dones».

El sindicat va mostrar la seva «indignació i preocupació per fets com aquest», que creuen «se suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per eradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat».