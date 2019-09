Jami Matamala tornarà a ser candidat de JxCat al Senat per recuperar la immunitat

El fins ara senador de JxCat Jami Matamala tornarà a ser candidat de JxCat a les eleccions al Senat per poder recuperar la immunitat que impedeix que pugui ser detingut. Coincidint amb la dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat per la convocatòria d'eleccions, Matamala ha apuntat des de Brussel·les que ha tornat a Waterloo (Bèlgica) per la "poca fe" que té en la justícia espanyola. Amb tot, ha confiat estar durant "un temps limitat" a Bèlgica. "Si soc escollit, tornaré a gaudir de la immunitat, que té més valor que la justícia espanyola", ha subratllat Matamala, que ha apuntat que serà a Bèlgica, com a mínim, fins a la convocatòria electoral "a l'espera dels resultats finals".

Matamala va ser encausat per suposat encobriment de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el viatge en què va ser detingut a Alemanya. La causa es va arxivar, però es va reobrir de nou a instàncies de la fiscalia.



Nova concentració davant el Parlament Europeu



Matalama ha anunciat que tornarà a ser candidat al Senat en el marc d'una nova manifestació davant el Parlament Europeu per reivindicar els escons dels eurodiputats electes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. Sota la pancarta 'No ens robeu els nostres vots', una trentena de persones s'han concentrat davant l'Eurocambra per segon dimarts consecutiu.

A la protesta hi han assistit l'exconseller Lluís Puig, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, el cantat Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, i el mateix Jami Matamala, entre d'altres.