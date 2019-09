Interior destitueix la seva cap de premsa després de la polèmica sobre el gas pebre

La Conselleria d'Interior ha destituït la seva cap de premsa, Joana Vallès, després de la polèmica generada des de divendres per la publicitació de l'ús del gas pebre com a arma per part dels mossos d'Esquadra antiavalots.

Entitats de drets humans, com Irídia, van criticar que justament ara que ha de sortir la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O es faci pública aquesta eina de dispersió. El conseller, Miquel Buch, va dir aquest diumenge que no era una arma nova i que la manera com s'havia fet públic havia estat un "error de comunicació".

Tal com ha avançat RAC1 i han confirmat fonts del departament a l'ACN, Vallès ha estat destituïda per les circumstàncies "dels últims dies".