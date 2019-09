Detingut per assassinar la seva mare i conviure deu dies amb el cadàver

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 41 anys acusat d'assassinar la seva mare, presumptament a punyalades i, posteriorment, conviure deu dies amb el cadàver a l'interior de l'habitatge que tots dos compartien en un baix d'Arenys de Mar (Maresme).

El cas, que aquest dimarts publica el diari La Vanguardia, es troba sota secret de sumari, segons han indicat a Efe fonts de la policia catalana, que, per aquest motiu, no han facilitat cap detall del succés.

L'home va ser detingut la nit de diumenge passat, hauria assassinat la seva mare i des del dia 11 de setembre vivia confinat amb el seu cadàver a l'interior de casa seva, de la qual va intentar fugir a través dels patis interiors quan un manyà va rebentar el pany i, davant la pudor que va percebre, va avisar els Mossos d'Esquadra.

La família de la víctima, la identitat de la qual està protegida sota secret de sumari, feia dies que no en sabia res i també una veïna havia alertat que la dona, una directiva d'una gran empresa tèxtil, no havia anat a treballar.

A més, el presumpte parricida havia començat a vendre el contingut del pis a través d'internet.

També podria haver mostrat el pis, que havia posat de lloguer, amb el cos de la seva mare encara a l'habitació.

El rotatiu català relata que els més pròxims han explicat que les discussions entre l'home, del qual no es coneixia cap feina, i la seva mare eren habituals.

El sindicat CCOO ha condemnat aquest assassinat i, en un comunicat ha mostrat el seu rebuig "a una violència que encara avui s'exerceix cap a les dones només pel fet de ser dones".

El sindicat ha mostrat la seva "indignació i preocupació per fets com aquest", que creuen que "se suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat".

A la vegada, destaquen el seu "compromís ferm a cooperar en la construcció d'una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències" i han expressat el seu condol a la seva família i entorn.