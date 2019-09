Caos viari per l'incendi d'un camió a Terrassa

L'autovia c-17 i la via del tren van quedar tallades per l'incendi d'un camió cisterna a la C-16 a Terrassa que transportava milers de litres de combustible. L'incident no va causar ferits però va provocar una gran columna de fum. Els Bombers de la Generalitat van informar que el camió cisterna, que va quedar totalment en flames i el conductor del qual en va sortir il·lès, disposava de quatre compartiments en els quals transportava 20.000 litres de gasolina i més de 15.000 litres de gasoil, i en un d'ells es va produir una explosió. A la tarda es van reobrir parcialment les vies afectades.