Cacen un motorista que anava a 187 quilòmetres per hora a Caseres

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el conductor d'una motocicleta que circulava a 187 quilòmetres per hora a l'N-420 al seu pas pel terme de Caseres (Terra Alta), en un tram limitat a 90. Els agents el van enxampar cap a les set de la tarda de divendres en el marc d'un control de trànsit establert amb motiu de la celebració del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme al circuit de «Motorland», a Alcanyís. Un cop aturat i identificat el conductor infractor, els agents el van denunciar per un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir a més del doble de la velocitat permesa.