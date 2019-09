Jordi Cuixart anuncia el naixement del seu segon fill amb Txell Bonet

Jordi Cuixart ha anunciat a les xarxes socials el naixement del seu segon fill amb la periodista Txell Bonet. La notícia l'ha publicat el mateix Cuixart aques dilluns al matí a Twitter amb el missatge «Ja som un més a la família. Perquè la vida sempre s'obre camí. Mil gràcies a tothom pels bons desitjos».



Tot i que es desconeix on ha tingut lloc el part i si Cuixart hi ha pogut assitir, el líder d'Omnium tenia un permis concedir per la Sala II del Tribunal Suprem per poder ser present en el naixement del seu fill i en l'acompanyament posterior a l'hospital durant sis hores. Posteriorment, hauria de tornar a Lledoners.





Ja som un més a la família. Perquè la vida sempre s'obre camí. Mil gràcies a tothom pels bons desitjos pic.twitter.com/NPclSinkbX — Jordi Cuixart (@jcuixart) September 23, 2019