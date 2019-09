Cunillera emmarca l'operació en «la prevenció de possibles actes delictius»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat que l'operació judicial que aquest dilluns ha comportat la detenció de nou independentistes s'emmarca en la "prevenció de possibles actes delictius que poguessin haver-hi". "És una operació en el marc d'una investigació que fan els tribunals i la policia judicial avui és la Guàrdia Civil tot i que podria haver estat qualsevol altre cos de seguretat", ha indicat. Cunillera ha expressat que no li correspon a ella facilitar informació sobre aquesta operació sinó que "s'anirà donant la informació que hi hagi per part de la Guàrdia Civil o del jutjat" que porta la investigació, en aquest cas el jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.

La delegada del govern de l'Estat a Catalunya ha remarcat que la Guàrdia Civil, per ordre de l'Audiència Nacional, "està treballant en la prevenció de possibles actes delictius" i ho està fent "amb tota la normalitat que suposa una actuació d'aquest tipus",

D'altra banda, Cunillera ha criticat que "hi hagi gent que parli amb lleugeresa de temes dels quals dubto que tinguin dades" i, en aquest sentit, ha defensat que "no correspon als representants polítics trametre angoixa o inquietud".



Detinguts nou membres dels CDR



La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament accions violentes, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR ''amb capacitat per cometre accions violentes'' i se'ls investiga des de fa més d'un any per un delicte de terrorisme.

A més de les detencions, agents de la Guàrdia Civil també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns. Segons aquest cos, s'han fet deu registres per localitzar i confiscar proves que evidenciïn el grau de preparació d'accions violentes. Alguns d'aquests registres s'estan fent a Sabadell. La Guàrdia Civil ha informat que s'ha confiscat ''abundant'' material i substàncies considerades ''precursores'' per a la confecció d'explosius. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.

En declaracions a RNE, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat més detencions i més registres de la Guàrdia Civil. El ministre ha afegit que són detencions similars a les del juliol passat a membres de col·lectius independentistes com Arran i SEPC.