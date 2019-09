Schwarzenegger elogia el metro de Barcelona

L'actor i exgovernador de Califòrnia Arnold Schwarzenegger va elogiar ahir el metro de Barcelona i el transport públic en general com un model a seguir per la seva contribució a millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació. L'actor va visitar un taller i una cotxera de les línies 9 i 10 del metro a l'Hospitalet de Llobregat i des d'allà va pujar al metro automàtic i va recórrer un tram de l'L9 Sud que encara no està inaugurat fins a l'estació de Foc. L'actor, que està a Barcelona amb motiu de l'esdeveniment internacional de fitness Arnold Classic Europe, va explicar que el model del metro és «fantàstic i inspirador» i va assegurar que parlarà d'aquesta experiència amb gent de tot el món perquè «copiïn Espanya, on tenen trens que funcionen amb energia verda».

L'exgovernador de Califòrnia, que sempre s'ha mostrat molt compromès amb la defensa del medi ambient, va alabar el model d'aquestes línies, que funcionen amb energies renovables al 50%, per reduir la contaminació i combatre el canvi climàtic.