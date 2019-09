Quim Torra està disposat a «assumir les conseqüències» de defensar la llibertat

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va mostrar ahir disposat a «assumir les conseqüències» que comporta, segons el seu parer, el fet de «posar la llibertat per davant de tot». Un dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li ordenés retirar de la façana de la Generalitat la pancarta a favor dels polítics empresonats, el president català, que divendres va dir que no la trauria, va apostar per «posar la llibertat per davant i assumir les conseqüències».

«No hi ha batalla petita per a la llibertat, no hi ha batalla petita per a la llibertat d'expressió, jo voldria animar-nos a tots davant els temps que vindran, en els quals hem de viure per reclamar la llibertat amb la fórmula que sabem, que és la radicalitat democràtica, el republicanisme, la defensa integral dels drets civils, socials i polítics, i la no-violència i, quan calgui, la desobediència civil», va assegurar Torra en un acte a Santa Coloma de Farners, la seva localitat natal.

Davant les paraules de Torra, Ciutadans va alertar ahir que tornarà a denunciar-lo si no atén l'ordre del TSJC, que respon a una petició de l'entitat Impulso Ciudadano. La candidata a la presidència de la Generalitat pels taronges, Lorena Roldán, va recordar que gràcies al seu partit el president del Govern «haurà de donar la cara davant la Justícia» per fer servir els edificis públics «com a aparador del separatisme». «Si torna a reincidir, que li quedi clar: nosaltres no mirarem cap a una altra banda», va escriure Roldán al seu perfil de la xarxa social Twitter.