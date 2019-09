Normalitat al Prat tot i la vaga dels treballadors d'Iberia

Normalitat durant la primera jornada de vaga del pont de la Mercè dels treballadors de terra d'Iberia. El que sí que va haver-hi van ser retards en diversos vols per la situació meteorològica, així com vols cancel·lats a destinacions com Milà, Eivissa i Palma de Mallorca. El portaveu d'UGT d'Iberia, Omar Minguillón, va valorar positivament el setè dia de vaga perquè es compleixen els serveis mínims, la meitat dels treballadors que poden secundar la vaga ho fan, Vueling va anunciar la cancel·lació de 206 vols i hi ha «una vintena» d'endarreriments. Iberia, en canvi, destacava en un comunicat que dels 152 treballadors que poden fer vaga només n'hi havia 7 que n'estan fent.