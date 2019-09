Els Mossos usaran gas pebre en les manifestacions contra la sentència

Els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra podrien fer servir gas pebre per primera vegada aquesta tardor per dispersar manifestacions quan hi hagi aldarulls. La policia catalana assegura que està preparada per a una tardor amb molta mobilització al carrer com a resposta a la sentència del judici del procés. La policia catalana ja disposava des de fa anys d'aquest material antidisturbis, tècnicament anomenat gas OC, però fins ara no l'havien utilitzat mai.

Poc després que es donés a conèixer el tipus de material que els antidisturbis podrien utilitzar per fer front a les manifestacions, els Mossos van voler precisar que només utilitzaran el gas pebre de forma «excepcional» davant grups «molt violents», i no només en el marc de les mobilitzacions previstes després de la sentència del judici del procés, sinó també en altres «situacions crítiques».

En declaracions als mitjans, la comissària Cristina Manresa, número dos del cos de la policia autonòmica, i l'intendent Miquel Hueso van explicar ahir que la policia catalana disposa del gas pebre des de fa anys, quan es van buscar «altres eines» per fer front a concentracions violentes després que el Parlament prohibís el 2013 l'ús de les pilotes de goma, però que aquest gas no s'ha utilitzat mai fins ara.

No obstant això, els Mossos d'Esquadra sí que contemplen ara utilitzar per primera vegada el gas pebre només per evitar el «cos a cos» amb els manifestants. «És un mitjà més que tenim, seria un ús molt excepcional i de forma molt selectiva davant grups violents que provoquen aldarulls i alteren l'ordre públic», va subratllar l'intendent Hueso.

Hueso també va voler precisar que aquest gas es pot utilitzar sobre un grup de persones molt reduït i que, a més, porta una espècie de tint vermell que permet després identificar aquesta persona. Segons el comandament policial el gas pebre no es pot considerar un mètode lesiu, ja que es tracta d'un component natural bàsicament d'aigua i amb un percentatge molt petit de pebre.

Respecte a les tanques noves, de metre i mig i de gran pes, preveuen utilitzar-les pròximament en alguna manifestació, sempre amb el mateix objectiu, el de «mantenir la distància del cos a cos» entre policia i manifestants per «no haver de fer ús de la defensa i de la força més contundent» davant grups «molt violents» de manifestants. Pels Mossos, el gas pebre pot ser menys traumàtic que l'ús de la porra.



El «potencial lesiu» del gas

La possible utilització de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en les pròximes mobilitzacions ciutadanes a Catalunya va despertar nombroses crítiques que ahir es podien llegir a través de les xarxes socials. Entre les veus contràries, la del Centre per la Defensa Drets Humans Irídia, que a través del seu perfil a Twitter va voler desmentir la informació facilitada pels Mossos, alertant que el combinat d'aigua, pebre i colorant que porta el gas pebre pot provocar lesions, especialment en cara, coll i ulls, a més de tenir un potencial lesiu per a persones que tenen problemes respiratoris, com les persones asmàtiques. A més, segons l'entitat, l'impacte psicològic de l'ús del gas pebre és elevat i pot generar situacions de pànic. El gas pebre ha estat usat recentment a França, contra els Armilles Grogues o a Hong Kong.