Hisenda pagarà els 800 milions que deu a Catalunya però Torra manté la denúncia

El ministeri d'Hisenda pagarà finalment els 4.500 milions d'euros que deu a les comunitats autònomes, 800 dels quals aniran a parar a Catalunya. Es tracta de les quantitats pendents dels lliuraments a compte. Tot i això, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir que el Govern català mantindrà la denúncia al Govern central «fins que no arribi fins l'últim euro».

La Generalitat va decidir portar el Govern espanyol als tribunals per l'impagament d'avançaments de 2019. El vicepresident va acusar ahir a l'executiu central de «retenir irregularment» diners de les autonomies, en una anotació a Twitter, i va afegir que mantindran «la demanda presentada fins que no arribi fins l'últim euro». Segons va avançar ahir El País, però, el ministeri realitzarà aquests pagaments abans que acabi setembre.



L'«escletxa legal»

L'Advocacia de l'Estat impedia alliberar aquests fons per no restar marge de maniobra al següent executiu, però el Govern ha trobat una «escletxa legal» per actualitzar el finançament a les comunitats sense saltar-se el dictamen que li impedeix el pagament d'aquestes quantitats per estar en funcions.

El ministeri liderat per Maria Jesús Montero considera ara que –amb les eleccions a la vista– es pot actualitzar el finançament perquè hi haurà govern en funcions fins a finals del 2019 o principis del 2020 i, per tant, no condicionarà el proper ocupant de la Moncloa. Quan es concreti, Hisenda desbloquejarà 4.500 milions d'euros a les administracions regionals per la millora de la recaptació de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials durant aquest any, una cosa que reclamen des de fa setmanes els presidents autonòmics.

Montero pretén desbloquejar aquesta xifra en els propers 10 dies per donar temps suficient perquè els governs autònoms puguin anotar-se aquesta partida i evitar retallades. A mes i mig de les quartes eleccions generals en quatre anys, això suposaria un alleujament per als comptes autonòmics, que han anunciat ja els primers ajustos en serveis bàsics pels seus problemes de liquiditat.



Torra critica la decisió

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera electoralista i una «vergonya» que el Ministeri d'Hisenda hagi trobat «una escletxa miraculosament» per pagar les quantitats pendents a les comunitats autònomes just «quan comença la campanya electoral». En el seu compte oficial de Twitter, Torra va qualificar la informació d'«engany rere engany» i va escriure: «Ministres que afirmen tenir informes que no tenen; xantatges perquè 'fins que no hi hagi govern' no poden pagar». «I ara apareix una escletxa; miraculosament, en començar la campanya electoral. Vergonya, cavallers, vergonya», va concloure Torra.