Dos detinguts a Barcelona en una xarxa de pornografia infantil liderada des de Sevilla

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sevilla un estudiant de 28 anys que presumptament actuava com a líder i instructor d'altres pedòfils estrangers en fòrums d'intercanvi de pornografia infantil, en el marc d'una operació en què han estat detingudes set persones més, dues d'elles a Barcelona.

La Policia ha informat en un comunicat que el detingut a Sevilla mantenia nombrosos contactes en aplicacions de missatgeria instantània i xarxes socials, emmagatzemava gran quantitat de material pornogràfic de menors d'edat i era administrador de grups de pedòfils molt tancats.

A més d'aquest home de Sevilla han estat detingudes set persones més a Barcelona (2), la Corunya (1), Comunitat Valenciana (2) i Madrid (2), tres més han estat imputades i un menor d'edat posat sota protecció, ja que el material sexual que compartia era protagonitzat pel seu compte.

Un dels detinguts a la província de Madrid a més de descarregar pornografia infantil per diversos mitjans, l'exhibia públicament a centenars de persones a través d'una coneguda xarxa social per guanyar més "likes" i prestigi.

L'operació es va iniciar quan agents de la Policia Nacional van rebre informacions del cos policial dels Estats Units HSI (Homeland Security Investigations), sobre el fet que diferents persones a Espanya estarien compartint pornografia infantil a través d'internet.

La policia espanyola va descobrir que tres persones estaven compartint aquest material des de Barcelona, i dos homes van ser detinguts i un menor imputat.

A mesura que avançava la investigació els agents van detectar que un estudiant de 28 anys i resident a Sevilla era el més actiu de tots els investigats.

Mantenia contacte amb nombroses persones amb les quals intercanviava pornografia infantil a través de totes les aplicacions de missatgeria instantània i xarxes socials que tenia instal·lades en el seu telèfon mòbil, en què emmagatzemava un enorme volum d'arxius.

A més, era expert a accedir a diferents llocs de l'"internet profunda" per a l'intercanvi de pornografia infantil i administrava grups molt tancats de pedòfils, als quals exigia condicions extremes per al seu accés, com l'enviament d'imatges d'incestos reals.

El detingut actuava com instructor per a altres pedòfils estrangers, impartint les instruccions precises sobre què mesures de seguretat havien de prendre per a no ser objecte d'una investigació policial.

A Madrid van ser detingudes dues persones que estarien compartint i emmagatzemant gran quantitat de pornografia infantil, una d'elles un home de 40 anys que tenia al seu domicili centenars d'imatges d'arxius molt antics i que havia buscat en l'"internet profund" material nou.

A la Corunya, es va detenir un tècnic electrònic de 48 anys que intercanviava pornografia infantil de nenes molt petites, i després de l'escorcoll del seu domicili es van trobar dispositius ocults amb arxius pedòfils.

A la Comunitat Valenciana van ser detingudes dues persones, una d'elles menor d'edat resident a la província d'Alacant, i una altra a Castelló i de 32 anys que contactava en primer lloc amb pedòfils a través de xarxes socials i a continuació passava a aplicacions de missatgeria més privades, centrant-se en la pornografia infantil de tipus homosexual.

A Màlaga dos menors més van ser identificats, a un se li va imputar un delicte de distribució de pornografia infantil mentre que l'altre va ser posat sota protecció, atès que el material sexual que havia compartit era de si mateix.