Detingut per deixar morir la seva parella per una baixada de sucre i gravar-ne l'agonia

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 49 anys acusat d'un delicte d'homicidi i un altre de maltractaments per deixar morir la seva parella quan aquesta va patir una hipoglucèmia i gravar amb el mòbil el seu sofriment. Els fets van passar el mes de juny passat.

El detingut, de nacionalitat argentina i veí de Viladecans, va ser arrestat dimecres passat i ja ha ingressat a la presó per ordre judicial acusat d'un delicte d'homicidi i maltractaments en l'àmbit de la llar. Segons va informar ahir la policia autonòmica, els fets es remunten a la matinada del passat 18 de juny, quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de la localització d'una dona morta al seu domicili al municipi de Viladecans.

A partir d'aquí, els agents van iniciar una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort de la dona. Una recerca que no s'ha aclarit fins tres mesos després amb la detenció de l'home.

L'autòpsia va determinar que la dona havia patit una hipoglucèmia, és a dir, una baixada del sucre en sang. Els investigadors van continuar amb les gestions policials, ja que van sospitar que s'hauria pogut cometre un delicte d'omissió d'auxili. Els agents van descobrir al telèfon mòbil de l'home un vídeo gravat per ell mateix en el qual va filmar l'agonia de la seva parella, cosa que va evidenciar, segons els Mossos d'Esquadra, que no havia ajudat la víctima quan va patir aquesta crisi per hipoglucèmia i, per tant, l'hauria deixat morir.



No va difondre el vídeo

Fonts de la policia autonòmica van assenyalar que l'home no havia difós el vídeo i només el conservava en un arxiu en el seu telèfon mòbil. A més, segons asseguren els Mossos d'Esquadra, l'autòpsia va determinar que la dona patia cops i contusions compatibles amb haver estat copejada.

Després de tres mesos d'investigació, els Mossos d'Esquadra van detenir la parella de la dona. Concretament, el passat dimecres els agents de la Unitat d'Investigació del municipi de Gavà el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i un altre de maltractaments en l'àmbit de la llar. I va ser el dijous quan el detingut va passar a disposició del jutjat d'Instrucció número 2 de Gavà i la jutgessa va decretar el seu ingrés a presó preventiva.