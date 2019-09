Denuncien el propietari d'una botiga de rèptils que venia un caiman d'un metre de llarg

Els Mossos d'Esquadra van denunciar administrativament dimarts passat el propietari d'una botiga de rèptils a Barcelona que tenia a la venda un caiman d'un metre i 10 centímetres de llarg. A la capital catalana els caimans es consideren animals 'potencialment perillosos' i està prohibida la seva venda i tinença en captivitat.

A banda, la policia catalana recorda que el caiman és una animal no autòcton que es troba protegit per tractats i convenis internacionals vigents. Els agents van decomissar l'animal i el van traslladar a les instal·lacions del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), pioner a l'estat espanyol en la recuperació de fauna salvatge. La denúncia policial per aquest cas ha estat tramesa al Servei de Contraban i Instrastat del departament de Duanes i Impostos Especials de Catalunya i a l'Oficina de Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra recorden que per a la venda d'animals exòtics s'ha de lliurar als particulars un document d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, condicions de manteniment, i tractament sanitari, entre altres aspectes.