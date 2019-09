Calvet reivindica a l'ONU el paper dels governs regionals contra la crisi climàtica

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reivindicat el paper dels governs regionals en la lluita contra el canvi climàtic per davant del paper dels executius estatals. Ho ha fet a Nova York (Estats Units), en una taula rodona a la seu de l'ONU sobre l'emergència climàtica en què ha recordat que la Generalitat va impulsar una llei per fer-hi front que el Parlament va aprovar el 2017. "Els governs estatals no poden ignorar el potencial que té l'acció climàtica dels governs regionals", ha dit Calvet, que ha subratllat que les principals polítiques per fer front a la situació "són competència de les regions" i n'ha enumerat el transport públic, la gestió de l'aigua, la gestió de residus, la planificació de l'espai i la relació entre ciutats i territori.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, Calvet ha lloat la Llei del canvi climàtic catalana –retallada pel Tribunal Constitucional– com a "punt d'inflexió" i per la seva aposta "ambiciosa" per combatre l'emergència climàtica. "Es tracta d'una llei que inclou objectius com aconseguir la neutralitat del carboni i un model de producció d'electricitat totalment renovable per 2050", ha detallat. També ha explicat davant de figures destacades de la lluita contra aquesta crisi els passos que ha adoptat el Govern, com el de declarar l'emergència climàtica i l'aposta per "la descarbonització de la mobilitat".