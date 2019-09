Busquen un violador que capta les seves víctimes amb un anunci de feina

Els Mossos d'Esquadra busquen un agressor sexual que capta les seves víctimes a través d'anuncis d'internet en què els ofereix una feina de neteja. Segons va informar ahir la Cadena SER, aquesta persona va citar les dones els passats dies 12 i 16 de setembre a les estacions de tren de Molins de Rei i el Papiol i, posteriorment, les va portar amb cotxe fins a una zona aïllada, on les va agredir i va robar les seves pertinences i el telèfon mòbil.

L'individu utilitza un portal d'anuncis per oferir treballs de neteja i així contactar possibles víctimes. El primer dels successos dels quals la policia té constància va ocórrer el dia 12, quan l'home va citar una noia a l'estació de tren del Papiol per parlar d'una suposada oferta de feina.

La va fer pujar al seu cotxe i la va portar fins a l'aparcament d'un restaurant, on li va dir que si volia obtenir la feina havia de mantenir relacions sexuals amb ell. La jove, de 20 anys, s'hi va negar i va aconseguir fugir, encara que l'home es va quedar amb la seva bossa i el seu telèfon mòbil.

D'altra banda, el passat dia 16, va citar una altra noia interessada per l'anunci a l'estació de Rubí, a les quatre de la tarda i, posteriorment, li va dir que pugés al seu cotxe amb l'excusa d'ensenyar-li on treballaria. Van arribar fins al polígon de Can Rabella de Molins de Rei, on va violar la jove, de 18 anys, i li va robar la bossa i el telèfon mòbil, per la qual cosa no va poder alertar sobre el que li va succeir fins que va trobar un vigilant privat d'una empresa de la zona.