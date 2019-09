El TSJC ajorna el judici a Torra fins al 18 de novembre

El lletrat de l'administració de justícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Joaquim Martínez ha acordat ajornar el judici al president de la Generalitat, Quim Torra, fins al 18 de novembre. Suspèn les sessions previstes per al 25 i 26 de setembre i fixa aquesta nova data perquè el tribunal no té marge per resoldre les peticions de recusació que ha plantejat la defensa del president.

La vista del 18 de novembre tindrà sessió de matí i de tarda, començant a les 9 i a les 16 hores, respectivament. Torra va demanar la recusació de dos dels tres magistrats que l'han de jutjar, Jesús María Barrientos i Mercedes Armas, però també del jutge que ha d'estudiar aquestes recusacions, Carlos Ramos. El TSJC jutja el president per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central sobre la presència de llaços grocs als edificis de la Generalitat en període electoral.

La resolució argumenta que no ha estat "processalment possible cloure la instrucció de l'incident" incoat per a la recusació dels magistrats Barrientos i Armas. "Resulta materialment impossible que la sala que ha de resoldre les recusacions presentades sigui convocada i pugui resoldre abans del 26 de setembre", continua.