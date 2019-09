Els Mossos investigaran la càrrega per un desnonament al barri barceloní de Sants

Els Mossos investigaran la càrrega per un desnonament al barri barceloní de Sants barcelona

El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, va acordar amb la Prefectura del cos obrir una informació reservada per investigar les càrregues policials dijous contra diverses persones que protestaven al barri de Sants de Barcelona contra un desnonament que va quedar suspès. Martínez va explicar que es tracta d'un expedient que permetrà «fer una investigació molt més profunda» de tot el dispositiu i cercar actuacions que s'hagin d'investigar.

Va afegir que ja han fet una primera anàlisi de tota l'operació i no d'«imatges aïllades», perquè va assegurar que els dispositius s'han d'estudiar en la seva integritat. També va destacar que es tracta d'un exercici de transparència i que demostra el compromís dels Mossos «amb la autoanàlisi, l'autocrítica» i avaluar-se contínuament.

Agents antiavalots de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) van anar al desnonament a requeriment de l'autoritat judicial i en suport de la comitiva i, després que se suspengués, algunes persones van amenaçar un operari i van agredir els agents que van intervenir per permetre que ell marxés, el que va generar les càrregues. Durant aquests incidents, una dona va patir un atac d'ansietat i va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El regidor de Drets de Ciutadania i Immigració de Barcelona, Marc Serra, va assegurar en un apunt de Twitter que «la resistència pacífica en un desnonament mai es pot respondre amb violència», i en aquest sentit va assenyalar que des de l'Ajuntament de la ciutat comtal demanarien responsabilitats a la Conselleria d'Interior.

El regidor portaveu d'ERC al consistori, Jordi Coronas, també va criticar l'actuació policial a través de la xarxa social Twitter en considerar que «un desnonament que s'ha aturat després d'arribar a un acord amb el propietari no pot acabar d'aquesta manera», i va assegurar que no veia proporcionals les càrregues, que es van difondre per les xarxes socials amb un vídeo.



Intervenció «gratuïta»

En sengles tuits, el Grup d'Habitatge de Sants va assegurar que els agents dels Mossos d'Esquadra van intervenir «gratuïtament» contra els veïns i l'entitat Iridia també va reclamar una investigació interna d'una intervenció que en tot cas va considerar injustificada.