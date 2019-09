Mas i Puigdemont es reuneixen a Bèlgica per ordenar JxCat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va tornar a reunir-se a Bèlgica amb qui va ser el seu successor en el càrrec, Carles Puigdemont, per seguir perfilant el procés de reordenació de l'espai polític de JxCat. La reunió, que va tenir lloc dijous, va servir per avançar en la determinació de com poden encaixar les peces per estructurar JxCat.

Tots dos expresidents ja es van reunir a Waterloo, on resideix Puigdemont, el 19 de juny, una trobada en què no van aconseguir desencallar la fórmula perquè el PDeCAT i la resta d'actors d'aquest espai confluïssin definitivament, encara que sí van acordar dotar JxCat d'una estructura «eficaç i operativa».

Entre els assumptes a resoldre, en aquest sentit, hi ha l'orientació estratègica de l'organització, els noms que hauran de posar-se al capdavant del projecte o la qüestió dels actius i passius del PDeCAT, partit que disposa dels drets de la marca JxCat.

La direcció del PDeCAT, liderada per David Bonvehí i majoritàriament reticent a dissoldre el partit en el procés de consolidació de JxCat, ha posat en marxa aquest mes un procés de debat entre la militància per sondejar quin ha de ser el futur de la formació.

Un procés intern que estava previst que finalitzés al setembre, però que, segons fonts del PDeCAT, es podria ajornar l'elaboració de les conclusions fins al novembre per deixar passar les eleccions generals.