El TSJC ordena a Torra retirar de la Generalitat la pancarta de suport als presos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat al president de la Generalitat, Quim Torra, retirar en un termini de 48 hores la pancarta de suport als polítics presos de la façana del Palau de la Generalitat, arran d'un recurs presentat per l'associació Impuls Ciutadà.

En un acte, contra el que és possible recurs i que compta amb un vot particular, la sala contenciosa del TSJC acorda la retirada de la pancarta i el llaç groc de suport als presos, com a mesura cautelar mentre resol sobre el fons del recurs presentat per Impuls Ciutadà.