L'OCDE rebaixa el creixement mundial al nivell més baix des de la crisi financera

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha rebaixat el pronòstic de creixement mundial al nivell més baix des de la crisi financera. L'organització preveu un augment del PIB del 2,9% per al 2019 i del 3% pel 2020 i destaca que és el més "fluix" de la darrera dècada.

Uns pronòstics més febles "tant per a les economies avançades com les emergents". "L'economia global s'ha tornat cada vegada més fràgil i incerta per la desacceleració i l'augment dels riscos", apunta. L'OCDE diu que "l'escalada de conflictes comercials" està afectant la "confiança i la inversió", però també creu que la incertesa política pot agreujar els riscos als mercats financers i repercutir en el creixement econòmic.

"Si continuen les restriccions comercials i la incertesa política pot haver-hi efectes adversos addicionals", alerta el seu darrer informe.

A la zona euro, Alemanya ha sigut la més afectada per la revisió a la baixa en les previsions de creixement, ja que la seva economia està particularment exposada al declivi del comerç global.



Inversió pública



L'OCDE anima als governs a "renovar la inversió en infraestructures" i "promoure l'economia del futur" per frenar l'alentiment del creixement, aprofitant la baixada dels tipus d'interès actuals.