La campanya electoral del 10-N durarà només una setmana

La campanya electoral de les eleccions generals del 10 de novembre durarà només vuit dies en lloc de quinze. Així doncs, començarà l'1 de novembre. És una de les conseqüències de la reforma de la Llei Electoral que el Congrés va aprovar el 2016 per a casos de convocatòria automàtica d'eleccions, després de la repetició electoral que va provocar la no investidura del popular Mariano Rajoy.

Amb l'aplicació de la reforma, la durada del procés electoral es redueix una setmana, de 54 dies a 47. D'aquesta manera, també s'acceleren els terminis previstos per presentar candidatures. A més, es redueixen "de forma significativa" les subvencions per als partits per a les despeses electorals. Concretament, la reforma legislativa retalla un 30% la quantitat que reben de l'Estat, en funció dels vots i escons de cada candidatura, les formacions per a activitats electorals.

A més, també rebaixa un 50% el topall que poden gastar els partits en despeses electorals. També es redueix a la meitat la distribució del temps gratuït de propaganda electoral que tenen les formacions als mitjans de titularitat pública.

A banda, els residents a l'estranger que van sol·licitar el vot per correu per a les eleccions del 28 d'abril i segueixen inscrits al cens de residents-absents no hauran de tornar a fer-ho, ja que la sol·licitud s'entén que segueix sent vàlida.