Borrell acusa la Generalitat de difamar l'Executiu espanyol

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va retreure a la Generalitat que s'hagi «especialitzat» a llançar «contínues crítiques difamatòries» contra el Govern d'Espanya. Borrell va reaccionar així en ser preguntat pel suposat veto del Govern central a l'acord per al desenvolupament a la costa mediterrània de les xarxes 5G al qual haurien arribat Catalunya i la regió francesa d'Occitània.

Així, el ministre d'Exteriors va assegurar que el Govern espanyol no ha vetat en cap moment aquest acord, sinó que s'ha limitat a recordar a la comunitat autònoma l'obligatorietat de consultar qualsevol text d'un acord no normatiu de caràcter internacional que desitgi subscriure i adoptar els suggeriments que se li facin per evitar un conflicte de competències.

Borrell va assegurar que els responsables d'Exteriors, Economia i Foment van haver de «sortir al pas» dimecres i defensar-se de les «dures i injustificades» afirmacions de la Generalitat sobre el suposat bloqueig a un acord per al desenvolupament del 5G al corredor mediterrani.

Mitjançant un comunicat, els tres ministres van negar «rotundament» que s'hagi vetat l'acord, sinó que, davant l'intent de la Generalitat de «saltar-se» l'obligació legal de consultar els textos, la proposta es va topar amb «el contundent rebuig de la Comissió Europea».

Finalment, la Generalitat va sotmetre aquest acord a l'Estat, que va determinar la necessitat d'introduir canvis formals pel que fa a la seva naturalesa jurídica (acord internacional no normatiu) i d'altres relacionats amb el contingut i es va recordar a Catalunya que la competència sobre telecomunicacions i sobre la coordinació en matèria de transports pertany a l'Estat.

El Ministeri va aclarir que l'informe no prohibeix l'acord sinó que fa indicacions de modificació perquè es faci de conformitat amb la llei.