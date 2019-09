La plataforma de Poblet advoca per recuperar una relació fluida amb l'Estat

Els impulsors de la plataforma catalanista El país de demà, que es reuniran dissabte al Monestir de Poblet, demanen superar el procés perquè no és «possibilista» i advoquen per treballar en «grans consensos» i recuperar una relació «fluida» amb l'Estat. Abans del conclave de Poblet, que reunirà un centenar de persones per debatre i tancar una sèrie de documents, el portaveu i principal impulsor del, Antoni Garrell, va oferir una roda de premsa juntament amb Adrià Aldomà, que s'ha encarregat de coordinar els treballs de les ponències.

Garrell va deixar clar que, encara que a aquesta reunió de dissabte que ve puguin acudir alguns exdirigents del PDeCAT o de CDC que a títol personal han fet les seves aportacions als textos -com Marta Pascal, Carles Campuzano o Lluís Recoder-, El país de demà no té «cap interès» en convertir-se en un nou partit polític, ni està condicionat pel procés de reordenació de JxCat. Va destacar que l'objectiu és posar sobre la taula propostes que tinguin influència sobre les forces polítiques i, en aquest sentit, va assenyalar que aquells partits que assumeixin els seus postulats tindran el seu suport. Dissabte es debatran els documents que fixaran els postulats d'aquesta nova plataforma.