Detectat el segon cas de dengue autòcton a Catalunya

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat aquest dimarts la notificació d'un segon cas de dengue autòcton confirmat per laboratori. La pacient, resident al Barcelonès, va requerir d'ingrés hospitalari, va rebre l'alta dos dies després i ha assegurat no haver viatjat a zones on la transmissió del virus és endèmica. Des de l'any 2014, quan es va posar en marxa el Protocol de Vigilància i Control de les arbovirosis transmesos per mosquits a Catalunya, s'han detectat un total de 507 casos de dengue a Catalunya, dos dels quals són autòctons. El primer cas es va detectar el novembre passat en un home jove resident al Barcelonès Nord.

Segons ha informat el Departament de Salut a través d'un comunicat, des del primer moment es va activar el protocol i s'estan posant en marxa les mesures de control del vector, el mosquit tigre, per evitar-ne la proliferació, així com una vigilància dels virus en els mosquits amb la finalitat de prevenir l'aparició de nous casos.

Les zones on la transmissió del virus és endèmica són la major part dels països tropicals i subtropicals d'Amèrica Central, el Carib, l'Amèrica del Sud, el sud-est asiàtic, el sud del Pacífic i a diverses països d'Àfrica.

Cada any es notifiquen a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) casos importats de dengue en persones procedents d'àrees endèmiques, fet que fa possible l'aparició de nous casos autòctons, principalment en l'època de proliferació i màxima activitat dels mosquits, a la primavera, l'estiu i l'inici de la tardor.

L'Agència de Salut Pública remarca que el risc de transmissió a les persones és molt baix, donat l'inici del descens de les temperatures. Els símptomes de dengue són un quadre brusc de malestar general, febre alta, mal de cap i una erupció a la cara que es va estenent pel cos, el tòrax i les extremitats.