Batlle assegura que no es pot parlar d'una «tendència a l'alça» d'homicidis a Barcelona

El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha volgut aportar "tranquil·litat" aquest dimecres respecte la situació d'inseguretat a la ciutat. Segons ha afirmat en una compareixença davant la Comissió de Presidència a petició de JxCat i Cs, no es pot parlar d'una "tendència a l'alça" dels homicidis a Barcelona. Si bé ha admès que des de finals d'agost n'hi ha tres més que l'any passat i que "s'han produït en molt poc temps", ha negat que hi hagi "evidència d'un nou problema". Durant la compareixença, Batlle ha defensat un model "integral" per abordar la inseguretat.

En aquest sentit, ha explicat que en els pròxims mesos el govern municipal posarà sobre la taula un pla de seguretat local i el pla director de la Guàrdia Urbana però també un de nova creació: un pla de convivència i civisme.

El tinent d'alcaldia també ha aprofitat la compareixença per recordar les diferents actuacions que s'han fet durant l'estiu, com ara el dispositiu contra la venda ambulant. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, s'han decomissat 479.553 articles entre juny, juliol i agost i s'han reduït el nombre de manters a Ciutat Vella de 741 (juny) a 140 (agost).

Així mateix, també ha assegurat que les detencions i investigacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per robatoris amb força o violència ha augmentat més del 50% respecte l'any passat.

Sobre els narcopisos, ha apuntat que la situació està "força sota control" al centre de la ciutat.