La UGT denuncia una visita irregular d'un presentador de televisió a Romeva

La UGT va denunciar que s'ha «vulnerat» la normativa d'accés al centre penitenciari de Lledoners, quan el presentador de televisió Risto Mejide i dos acompanyants van accedir-hi per entrevistar Raül Romeva sense la credencial d'«autoritat» o de «visitant institucional». En concret, la UGT - sindicat majoritari en l'àmbit penitenciari- es refereix a l'entrevista que dissabte va realitzar el conegut presentador de televisió a l'exconseller en presó preventiva pel judici del procés.

Segons va explicar el sindicat en un comunicat, l'accés d'aquestes tres persones es va produir sense un «control de seguretat», quelcom que la UGT qualifica de «situació inaudita» i inadmissible, fet pel qua demana el cessament «immediat» de la sotsdirectora de Tractament del Centre Penitenciari de Lledoners.

El sindicat va assegurar en el comunicat que s'ha «vulnerat» la normativa d'accessos del propi centre i les circulars dictades per la seva secretària, així com el propi Reglament Penitenciari. La sotsdirectora de Tractament de Lledoners «va facilitar» l'accés del periodista i dels seus dos acompanyants «estalviant-los» el «preceptiu circuit de control de seguretat», va denunciar la UGT.

Per això, el sindicat va opinar que es tracta d'un «gravíssim i flagrant incompliment» per part de la sotsdirectora dels protocols de seguretat, quelcom que «qüestiona la seva idoneïtat» per mantenir-se en el càrrec pel seu comportament «tan irresponsable». Per aquests fets, la UGT va reclamar el «cessament immediat» de la sotsdirectora de Tractament del centre penitenciari.

Per part seva, el Departament de Justícia va negar que es produís cap irregularitat en la visita del presentador a Raül Romeva a la presó de Lledoners, tot afegint que va passar per l'arc de seguretat i va deixar el telèfon a la taquilla corresponent, tal i com ha de fer tothom i com ho demostren les càmeres de seguretat del centre penitenciari. A més, van afegir que la visita a Romeva va ser l'última a començar.

Per part seva, Mejide va desmentir algunes informacions assegurant que són «falses». El presentador va assenyalar que «em van tractar com un més», tot afegint que «això és una vergonya; no sóc periodista però se'm treuen les ganes de ser-ho. Publiquen mentides sabent que realment són mentides. Espero que els caigui la cara de vergonya i rectifiquin»

En aquest sentit, Mejide va negar que ni ell ni el seu equip es saltessin l'arc de seguretat i que entressin a la presó amb telèfons mòbils. «Tampoc vam entrar per una porta inusual», va matisar, abans d'admetre que «és veritat que la sotsdirectora va sortir a acompanyar-nos». No obstant això, va voler deixar clar que l'entrevista amb Raül Romeva «va durar 40 minuts i en els mateixos termes que altres visites. És a través d'un telèfon i als 40 minuts s'acaba».