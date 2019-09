Rufián: «La gent està fins als bemolls de tots nosaltres»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha considerat "normal" que la gent estigui "fins als bemolls" utilitzant un eufemisme de la paraula 'collons'. Així s'ha expressat en el marc de la sessió de control al Congrés després que aquest dimarts s'escenifiqués que no hi ha possibilitats d'acord i que es va a repetir eleccions el 10 de novembre. "Han demostrat que són a la negociació el que Vox és al feminisme, irresponsabilitat. Han intentat pactar amb qui ens diu 'banda', amb la dreta que va prometre frenar", ha retret Rufián al líder del PSOE, Pedro Sánchez. El portaveu d'ERC s'ha referit a Sánchez com un "incompetent" o un "irresponsable" i ha reivindicat ERC com "l'escull" per evitar que el PSOE s'apropi a la dreta.

"No sóc politòleg però crec que al gent està fins als bemolls de tots nosaltres. Està fins als nassos", ha afirmat contundentment Rufián dirigint-se al president del govern espanyol en funcions per preguntar-li com creu que els ciutadans van anar a dormir ahir.

Aquest dimecres se celebra la sessió de control al Congrés després que Felip VI no designés cap candidat en constatar que no hi ha possibilitats d'acord. El termini expira formalment el pròxim dilluns i, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, es convocaran automàticament les eleccions per al 10 de novembre.

El portaveu d'ERC ha lamentat "amb pena" que s'hagin trobat amb "el Sánchez del 155" i li ha retret que hagi perdut una "oportunitat històrica". "Va dir que ho havia intentat per tots els mitjans. Si diu la veritat és un incompetent. Si menteix, és negligent i irresponsable", ha afegit.

Rufián ha acabat la seva intervenció reivindicant el seu partit com "l'escull" per evitar que el PSOE s'apropi a la dreta i ha conclòs: "Tornarem i tornarem més forts", en referència al 10 de novembre.