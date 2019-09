El Parlament pagarà 13.000 euros a Junqueras i 900 a Sànchez perquè no tenen feina

La Mesa del Parlament ha aprovat el pagament de cessament d'activitat d'Oriol Junqueras i Jordi Sànchez perquè han deixat de ser diputats i no tenen feina. Concretament, Junqueras, que ha estat diputat durant més temps, cobrarà 13.000 euros en un pagament que serà fraccionat. D'altra banda, Sànchez en percebrà 900. El reglament de la cambra contempla una prestació proporcional als anys de permanència i a l'assignació percebuda al Parlament per a aquells diputats que no renovin mandat. La prestació és incompatible amb qualsevol retribució de caràcter públic o privat. Aquesta prestació està pensada perquè els diputats no tenen dret a la prestació d'atur. Així, s'intenta facilitar la reinserció dels parlamentaris a la vida laboral una vegada deixen de ser-ho. El pagament ha estat votat a la Mesa i s'ha aprovat amb l'abstenció de Ciutadans, que té dubtes que els exdiputats compleixin amb les condicions per beneficiar-se'n.

Ciutadans ha apuntat que aquesta prestació només es pot rebre quan els diputats acaben la legislatura, no renoven mandat i es troben en una situació d'atur. Creuen que ni Junqueras ni Sànchez compleixen aquestes condicions perquè són diputats al Congrés, tot i que estan suspesos. Així, consideren que no se'ls pot pagar aquesta prestació fins que no hi hagi una sentència que especifiqui si són o no inhabilitats. Si ho són, segons la formació taronja, podran cobrar. En canvi, si no són inhabilitats, haurien de cobrar els seus sous i no percebre aquest pagament de la cambra catalana.

Aquesta prestació l'han de sol·licitar els mateixos diputats dins d'uns terminis concrets. Junqueras i Sànchez són els únics diputats que ho han demanat.

El reglament estableix, per exemple, que els diputats que hagin estat membres durant quatre o més legislatures tenen dret al 100% de l'assignació mensual corresponent dels membres del Parlament, multiplicat pel número d'anys. Els diputats que hagin estat membres durant tres legislatures els correspon el 75%; durant dues legislatures, 50%; i per una legislatura, el 25%, o les fraccions dels mesos corresponents.

En la darrera legislatura, el Parlament va pagar 39.914 euros a Albert Batalla per cinc legislatures (13 anys i 10 mesos); 31.300 a Maria Dolors Rovirola per quatre legislatures (10 anys i 11 mesos) o 17.836 euros a Ramona Barrufet, per tres legislatures (7 anys i 1 mes).