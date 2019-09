JxCat va contractar una empresa vinculada al cas 3% per a les municipals

Malgrat la seva condemna pel cas Palau per facturar al Palau de la Música els seus treballs per a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i la seva vinculació amb el presumpte finançament irregular d'aquest partit a partir de donacions de constructores a canvi d'adjudicacions públiques, l'anomenat cas 3%, Junts per Catalunya, hereus de la formació convergent, segueixen confiant en l'empresa Hispart per al muntatge audiovisual dels actes electorals. Segons El Mundo, en la seva declaració del passat juliol davant el jutjat de l'Audiència Nacional que investiga el presumpte finançament irregular del partit, l'administrador d'Hispart, Juan Manuel Parra, va confirmar a preguntes de la Fiscalia que l'empresa havia treballat per a JxCat a la campanya de les municipals del mes de maig.

En aquesta declaració, l'empresari va explicar davant del jutge que per indicacions del llavors secretari del Govern, Germà Gordó, havia facturat a la productora Triacom uns 750.000 euros corresponents a un deute amb el partit per treballs de la campanya electoral de 2010, la mateixa que va portar Artur Mas a la presidència de la Generalitat.

El fiscal José Grinda va preguntar llavors a aquest empresari si després de la campanya electoral de l'any 2010 havia realitzat algun altre treball per a Convergència, al que Juan Manuel Parra va respondre que «alguna campanya hauré fet més, fins i tot l'última va ser per a les darreres eleccions municipals».