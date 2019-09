El jutge demana a Interior i a la Policia «la cadena de comandament» de l'operatiu de l'1-O

El jutge que investiga les càrregues policials a Barcelona l'1-O ha demanat a la Secretaria d'Estat de Seguretat i a la Policia Nacional que aporti l'anomenada "cadena de comandament" de l'operatiu, és a dir, que identifiqui els funcionaris que la van integrar, segons ha avançat 'eldiario.es' i ha confirmat a través de Twitter el regidor de Barcelona Marc Serra.

Accepta així una petició plantejada per l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix d'acusació popular per les càrregues que es van produir en diferents escoles de la ciutat. El jutjat d'instrucció número 7 ja ha citat a declarar com a investigats un total de 55 policies nacionals per aquest cas, entre ells 8 caps, tots els que van dirigir el dispositiu a Barcelona.