Dues detingudes a Gràcia per resistir-se al desallotjament de Ka la Kastanya

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al matí dues noies a Gràcia que s'han resistit al desallotjament de la casa okupa Ka la Kastanya, al carrer Torrent de les Flors. A dintre de la casa hi havia set persones, quatre homes i tres dones. Quatre okupes han sortit de seguida quan han arribat els Mossos, abans de les 6 del matí, mentre que la resta s'ha quedat a dintre. Dues noies s'han penjat en unes hamaques i la unitat de muntanya les ha hagut de baixar. Estan detingudes per desobediència greu i resistència a l'autoritat, han explicat a l'ACN fonts policials. L'immoble ja ha estat lliurat als seus propietaris. En el dispositiu també han intervingut membres de la unitat canina, a més dels antidisturbis, seguretat ciutadana i unitats de suport policial.

Els okupes ja sabien que hi havia un desallotjament amb data oberta pendent des de feia dies, per ordre del jutjat número 30 de Barcelona. Segons han explicat a Twitter, els antidisturbis han entrat abans de les 6 del matí. Com és habitual en aquest tipus de casos, s'ha convocat una concentració de suport a les portes de la casa. "Defensarem tots els espais alliberats de la brutalitat policial i del capital. Okupació, resistència i acció directa", han exclamat a través de les xarxes, alhora que han convocat una manifestació per aquesta tarda a les 19 hores.

"Tornarem a okupar, tornarem a resistir i tornarem a manifestar-nos pels carrers de Gràcia. El conflicte no s'ha acabat. Ens veiem als carrers!", han continuat els okupes, que es queixen que se senten "expulsats dels carrers i de Barcelona". "Una ciutat que no ens podem pagar, que ens esclavitza en la precarietat i que ens sotmet amb les seves forces repressives", afegeixen.

Una vintena de persones han donat suport als okupes a prop de l'immoble. A més, s'ha convocat una manifestació a les 19 hores a la parada de metro de Fontana. La casa estava ocupada des de novembre del 2018, després del desallotjament d'una altra casa, Ca la Trava, que va provocar alguns disturbis al barri.