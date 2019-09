budó: «El Govern de concentració no té recorregut»

? La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar que la proposta d'ERC de formar un executiu de concentració per respondre a la sentència del procés «no té recorregut» perquè els comuns i la CUP «se n'han autoexclòs», però no va descartar un nou referèndum d'autodeterminació. Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar també la recusació del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Carlos Ramos, al·legant que està «estretament vinculat» al PSC perquè va ser nomenat magistrat a proposta del Parlament i a requesta d'aquest partit.