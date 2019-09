Dos exalumnes es querellen contra els Jesuïtes per no denunciar els abusos

Dos exalumnes de l'escola Sant Ignasi de Barcelona han presentat una querella als jutjats de la ciutat contra la Fundació Jesuïtes Educació per un presumpte delicte d'omissió de perseguir i impedir delictes perquè suposadament coneixien casos d'abusos sexuals a alumnes i «no van fer res per protegir els menors», segons l'escrit. Els suposats abusos sexuals d'alumnes van prescriure, però aquesta querella obre una nova via judicial en presentar-se contra els responsables de la institució que presumptament van silenciar els casos i no els van denunciar, segons El Periódico.