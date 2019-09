Junqueras és reelegit president d'ERC amb el 88% dels vots i 57% de participació

Oriol Junqueras ha estat reelegit aquest diumenge com a president d'ERC, després de rebre, com a únic candidat, un 88% de suport dels vots emesos, que ha arribat al 57% de participació. Amb un total de 5.195 vots emesos, Junqueras n'ha obtingut 4.587 a favor i 106 en blanc. Dels altres càrrecs destacats de la seva candidatura, la secretària general, Marta Rovira, el coordinador nacional, Pere Aragonès, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, han obtingut entre el 83 i 86% de suports. El membre de l'executiva amb menys suport ha estat Lluís Salvadó, amb un 71%, que serà el nou vicesecretari general de coordinació interna. El global de la candidatura ha obtingut el 90% dels vots emesos.

En aquesta votació s'escollia la nova executiva nacional del partit i només un equip –el d'Oriol Junqueras, Marta Rovira, Pere Aragonès i Marta Vilalta- optava a l'elecció. També s'han triat la resta de membres del Consell Nacional. En total, 9.516 militants republicans han estat cridats a votar en un congrés on es pot escollir entre l'únic equip presentat, 'Compromís Republicà', o bé el vot en blanc, encara que també es pot escollir si donar suport en bloc a la candidatura o bé escollir els membres de forma individualitzada. La jornada electoral ha arrencat a les 9 del matí per via electrònica i s'ha estès fins a les 8 del vespre, mentre que presencialment s'ha pogut votar en 18 punts arreu del país, de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, aquesta ha estat la primera edició on es podia votar telemàticament. Alguns votants, com els presos, exiliats i qui no pugui exercir el vot ni presencial ni telemàticament, ja havien pogut emetre el seu vot per correu.

La participació en les eleccions dels membres del Congrés Nacional d'ERC ha augmentat notablement en aquesta jornada electoral, on a les quatre del migdia ja s'havien superat el total de vots emesos tant el 2011 com el 2015. De moment, i segons informa el partit, han votat 3.807 militants, el que representa un 41,94% del total que podia votar aquest diumenge, mentre que el 2011 hi va haver 3.249 vots (44,77%) i el 2015 van ser 2.416 (32,92%) el total. Aquest augment en els militants que han votat coincideix amb el primer Congrés d'ERC on es permet el vot per via telemàtica.

D'altra banda, a la jornada electoral també s'han pogut votar fins a un màxim de vint persones candidates al Consell Nacional de manera paritària. Les trenta persones més votades s'integraran a l'estructura del Consell Nacional. La segona fase del Congrés s'encararà un cop elegida la nova direcció i es reunirà el plenari, que fixarà la línia política del partit pels propers anys.