Un avió aterra d'emergència al Prat per la presència de fum a la cabina

Un avió de Vueling va aterrar d'emergència la nit de divendres a l'Aeroport de Barcelona per la presència de fum a la cabina. L'aeronau, que cobria la ruta entre Màlaga i la capital catalana, va haver de demanar un aterratge preferent al Prat per la incidència, possiblement provocada per la combustió d'algun element de plàstic. Un cop a terra, els passatgers havien de baixar de l'avió per les rampes inflables d'evacuació. No obstant això, el fort vent a la zona aixecava la rampa davantera i va forçar passatge i tripulació a usar només la del darrere.