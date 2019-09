Tsunami Democràtic avisa que està «en marxa» i només contempla «o absolució, o resposta» a la sentència

La iniciativa Tsunami Democràtic ha avisat aquest divendres que està "en marxa" i que estan en un moment de "compte enrere". En aquest sentit, tot i negar que siguin només una reacció a la sentència del Tribunal Suprem, en el segon comunicat que han difós a les xarxes des que van néixer, apunten que en el marc actual no es pot assumir que el veredicte serà dur i que les opcions són "O absolució, o resposta".

"No violents i determinats alhora, resistim i capgirem la maniobra repressiva amb l'ús de la desobediència civil", ha defensat. D'altra banda, reivindiquen que el motor és "la gent" i afegeixen: "El motor som tots. I si cal, es posa en marxa o s'atura, quan convingui, de manera intel·ligent i creativa".

Al comunicat, Tsunami apunta que no surt del no-res i que està format per molts: "Sorgeix per avançar en el que vam començar fa temps (a Arenys, els 11 de setembre, el 9-N, l'1 i el 3 d'octubre). "El Tsunami Democràtic ha començat. I no hi ha força que pugui aturar el poder de la multitud que avança", asseguren.