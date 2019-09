Gordó diu que «no recorda» la conversa sobre pagaments a empresaris de CDC

L'exsecretari del Govern i exconseller de la Generalitat Germà Gordó va assegurar no haver comès il·legalitats, ni recorda la conversa gravada que van publicar ahir El Periódico de Cataluny i El Mundo segons la qual ell es va oferir l'any 2011 a arreglar pagaments il·legals a un empresari de Convergència Democràtica (CDC).

«Davant algunes notícies aparegudes avui [ahir per al lector], i tal com vaig comunicar fa dies al jutjat, ni recordo cap conversa en aquest sentit, ni consta a l'agenda aportada per la investigació al jutjat, ni mai he fet res il·legal», va dir en un tuit recollit per Europa Press.

Les notícies publicades per tots dos diaris afirmen que l'enregistrament està en mans del jutge del «cas 3%» que investiga presumptes comissions a CDC a canvi d'adjudicacions i en el qual Gordó ja està investigat.

Afegeixen que va ser una conversa del llavors secretari del Govern d'Artur Mas amb l'empresari i proveïdor de CDC Joan Manuel Parra, i que aquest últim la va gravar: Parra reclamava un deute del partit de 750.000 euros pel muntatge d'infraestructura de mítings del partit en la campanya de les eleccions catalanes del 2010.

«Ara, quan et presentis als concursos vine a veure'm. Quan et presentis, jo, jo no els vaig seguint, no els vaig seguint, i els concursos que hi ha de... d'això dels departaments, no en segueixo ni un. No els segueixo. Però et vaig dir 'cada vegada que et presentis a alguna cosa, vens a veure'm i jo parlaré amb el secretari general corresponent, amb el departament corresponent'», diu Gordó segons l'enregistrament.

En la conversa també es refereixen a un dinar amb David Madí, que va ser mà dreta d'Artur Mas i exsecretari de Comunicació del Govern, en què hi va haver un compromís d'ajudar-lo a través d'adjudicacions de l'Administració catalana. «Un dia ens reunim tu, jo i David Madí. I dic jo: 'no puc pagar més que això, si voleu més que això, jo no puc pagar-ho'. Una altra cosa és que això es faci quan arribem al Govern, a l'Ajuntament... Bé, un govern, que ajudem a liquidar-lo. Però jo, des del partit, no. El partit no pagarà més que això. Quedem així o no?», etziba Gordó a l'empresari quan li reclama una vegada i una altra que li pagui els serveis a CDC.

La quantitat que desemborsaria Convergència pujava a més d'1,2 milions d'euros. «Que s'ha gastat molt més? Segur, si jo no et dic que no», insisteix l'exdirigent convergent.



«Em vau vendre molt bé la moto»

«Em vau vendre molt bé la moto que realment si arribàvem al Govern seria l'hòstia», recorda Parra a Gordó. Parra també esmenta que Gordó li havia enviat l'empresari audiovisual Oriol Carbó, que tenia una productora que treballava per a TV3, per pagar-li uns serveis realitzats per al partit.

En la mateixa conversa, Gordó presumeix de la seva capacitat d'influència a l'Institut Català de Finances quan recomana a Parra que demani un préstec a aquesta entitat: «És una institució cent per cent nostra (?) Jo soc a la junta, home, i tinc un cert pes. El secretari de Govern no és el president ni el conseller delegat, però t'asseguro que després la persona que té més pes soc jo, més que la mateixa secretària general d'Economia».

Tots dos diaris afegeixen que Gordó també va dir que podia influir en l'Institut Català de Finances (ICF) en estar a la seva junta, per la qual cosa va recomanar a Parra demanar allà un crèdit.

Segons la informació publicada, el seu advocat Cristóbal Martell va presentar fa unes setmanes un escrit en què Gordó assegura que no recorda haver format part d'una reunió com la descrita per l'empresari a la seva declaració i aportada a l'àudio, i «nega haver arbitrat un circuit perquè un tercer sufragués despeses per serveis de proveïdors».