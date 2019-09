La defensa de Torra demana al TSJC que aclareixi l'hora i el lloc del judici per desobediència

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè aclareixi l'hora i el lloc del judici per desobediència fixat per al 25 i 26 de setembre contra Torra en relació a les instruccions de la Junta Electoral Central sobre els llaços grocs en campanya electoral. L'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, demana al tribunal que actuï amb "la mateixa celeritat" que ha demostrat a l'hora de fixar la data de la vista per ara "reparar el defecte consistent en la falta d'indicació d'horari i lloc per a la celebració del judici".