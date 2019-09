Així actuen els lladres del mètode del "marcador de cola"

Els Mossos d'Esquadra acaben de desarticular un grup criminal que robava en domicilis amb el 'mètode del marcador'. L'operació policial ha permès detenir tres homes de nacionalitat georgiana, amb edats compreses entre els 33 i els 48 anys, considerats autors de set robatoris amb força en domicilis i acusats de preparar-ne desenes més.

Com funciona el mètode del 'marcador amb cola'

Es tracta d'un modus operandi molt elaborat que el crim organitzat georgià utilitza per tot Europa. En una primera fase, els lladres marquen els pisos als quals volien accedir i col·loquen uns fils de cola pràcticament imperceptibles entre la porta i el marc. Unes hores o dies més tard duen a terme la segona i última fase del robatori: si els fils de cola estan intactes significa que no hi ha ningú al pis i, per tant, tenen via lliure per entrar-hi i consumar el robatori amb tranquil·litat. En cas contrari, els membres del grup desarticulat desisteixen de fer-lo. Mitjançant l'ús de rossinyols, els autors eren capaços d'obrir els panys de manera ràpida i sense deixar-hi cap senyal.

No obstant, el fet que el pla criminal s'executi en dues fases dona a la policia l'oportunitat d'esbrinar quin entramat hi ha al darrere dels robatoris. És per això que els Mossos d'Esquadra fan crides a trucar al 112 en el cas que algú trobi en els pisos de la seva finca 'marcadors' a les portes dels pisos, ja siguin fets amb fils de cola o amb peces petites de plàstic, que són més habituals.