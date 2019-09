El TSJC aparta els magistrats Barrientos i Armas fins que es resolgui el recurs de Torra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la petició de recusació que el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar contra Jesús María Barrientos, president de l'alt tribunal i de la sala que el jutjarà per no retirar els llaços grocs en campanya electoral.

En una providència, la sala civil i penal del TSJC acorda donar per promogut l'incident de recusació presentat contra Barrientos i contra Mercedes Armas, una altra de les magistrades designades per jutjar Torra, pel que tots dos hauran d'abstenir-se de seguir tramitant la causa, que ja està pendent de judici.

En la seva resolució, un tràmit habitual en les sol·licituds de recusació, el TSJC acorda obrir peça separada i designar un jutge instructor de l'incident plantejat per la defensa del president de la Generalitat. En una providència posterior, la sala ha acordat nomenar instructor de l'incident de recusació el magistrat Carlos Ramos, que precisament va ser el que va instruir la causa derivada de la querella que la Fiscalia va presentar contra Torra per un delicte de desobediència per no retirar els llaços grocs dels edificis públics.

El TSJC ha iniciat la tramitació de la recusació, després que, dilluns passat, el president de la Generalitat solucionés alguns defectes de forma de la seva petició, que entre altres qüestions no incloïa la preceptiva signatura de Torra.

En la seva petició de recusació, el president català, que afronta una pena d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per desoir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics durant la campanya, qüestiona la imparcialitat de Barrientos i Armas per jutjar-lo. Torra ha sol·licitat la recusació d'aquests dos magistrats, setmanes abans del seu judici, que està assenyalat per als pròxims dies 25 i 26 de setembre i coincideix amb el ple del debat de política general del Parlament.

Ahir mateix, el TSJC va fixar per a les 9.30 hores l'inici de les sessions del judici que, en principi, se celebrarà pels matins a la sala de vistes de la sala civil i penal del TSJC, al Palau de Justícia. De fet, el president de la Generalitat medita si acudir o no segons el seu parer el TSJC, que es pot celebrar sense la seva presència atès que la pena que afronta no supera els dos anys de presó.



Sentència «dura»

L'advocat de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va considerar que la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés serà «dura» i reactivarà l'euroordre contra el seu client, malgrat que «estem preparats».