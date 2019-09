Gordó va oferir influir en el Govern per pagar deutes de CDC amb un empresari

Una gravació que recull una presumpta conversa entre l'exsecretari del Govern i exconseller de Justícia Germà Gordó i l'empresari i proveïdor de CDC Joan Manuel Parra l'octubre del 2011 estableix que l'aleshores home fort d'Artur Mas pretenia influir en el Govern per pagar deutes del partit a l'empresari. L'enregistrament, divulgat per El Periódico, està en mans del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el presumpte pagament de comissions a CDC, l'anomenat «cas 3%». Entre d'altres, a l'enregistrament se sent la veu que el rotatiu atribueix a Gordó que indica a l'empresari que el vagi a veure cada vegada que es presenti a un concurs públic. «Jo parlaré amb el departament corresponent», afirma la veu.

En una altra part de la conversa, convida l'empresari a adreçar-se a l'Institut Català de Finances, on també pot influir en tant que secretari del Govern. «Jo estic a la junta, home, i tinc un cert pes. El secretari del Govern no és el president ni el conseller delegat, però t'asseguro que després del president i el conseller delegat, la persona que té més pes soc jo, més que la secretària general d'Economia», afirma.

Segons va establir El Periódico, en aquesta conversa l'empresari i Gordó al·ludeixen a una trobada anterior que havien mantingut amb David Madí, exsecretari de Comunicació del Govern i un altre dels homes forts de Mas d'aquell moment, durant la qual s'hauria pres el ferm compromís d'ajudar-lo a través d'adjudicacions públiques.