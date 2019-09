ERC creu que l'aturada de país "podria ser una bona resposta a la sentència"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha vist amb bons ulls una possible aturada de país com a resposta a la sentència del Suprem sobre els presos independentistes. "Podria ser una bona resposta. Aturar el país, mobilitzar moltíssima gent, fer grans manifestacions... hi ha un reguitzell de bones opcions", ha assegurat Vilalta als micròfons de 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. "S'hauran de fer les accions més útils, les que generin més impacte i les que forcin l'estat a asseure's i negociar una resposta política", ha continuat la portaveu republicana, que aposta perquè la resposta a la sentència sigui a quatre bandes "institucional, internacional, jurídica i social". "Caldrà sortir al carrer, mobilitzar-nos, protestar i utilitzar l'eina de la desobediència civil. Farem tot allò que generi més consens i pugui aglutinar més persones", ha insistit Vilalta, que tampoc ha tancat a porta a la celebració d'unes eleccions anticipades. "Podria ser una opció, o també un govern més ample", ha reflexionat en veu alta la portaveu d'ERC.

No obstant això, Vilalta ha volgut deixar clar que l'objectiu d'ERC de cara a la sentència és "enfortir les institucions". "I la millor manera per enfortir-les serà la que consensuem entre tots els sectors de l'independentisme", ha afegit la portaveu republicana, que ha estat més lacònica a l'hora de valorar les relacions entre ERC i JxCat. "Estan bé. Tenim discrepàncies, però també objectius comuns", ha sentenciat Vilalta. La portaveu d'ERC també ha volgut respondre a les 'crítiques' cap als partits polítics que es van escoltar en els discursos finals de la manifestació de la Diada. "La unitat que s'exigeix, la volem més que ningú. De fet, sempre treballem per aconseguir aquesta unitat estratègica i d'acció", ha assegurat Vilalta, que ha finalitzat mostrant-se optimista sobre l'aprovació dels pressupostos 2020. "Seguim negociant amb tothom i tenim esperances perquè es puguin aprovar els comptes. Apel·lem a la responsabilitat de tots", ha conclòs la portaveu republicana.

El PP critica una possible aturada de país

De la seva banda, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que una possible aturada de país com la del 3 d'octubre del 2017 després de la probable sentència condemnatòria del Tribunal Suprem "no serveix per res" més que per provocar un "perjudici brutal a l'economia catalana i a la convivència entre catalans". Per això, creu que "qualsevol català assenyat que s'estimi de debò la seva terra, l'ha de descartar plenament". Per a Fernández, el 3-O va demostrar que "estratègies d'insurrecció col·lectiva o desobediència col·lectiva no serveixen per res als objectius polítics de qui les plantegen", i aquell dia recorda "situacions dantesques" com "carrers tallats".