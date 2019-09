Batet serà el president i la gironina Geis, portaveu adjunta de JxCat al Parlament

JxCat va nomenar ahir Eduard Pujol com a nou portaveu del grup al Parlament, rellevant així Albert Batet, que ocupa la presidència del grup després d'haver substituït Jordi Sànchez, que va renunciar al seu escó a la cambra catalana per ser diputat al Congrés després de les eleccions generals. Després de la reunió, Batet va afirmar en declaracions als mitjans que la diputada gironina Gemma Geis exercirà de portaveu adjunta i va afegir que s'ha ampliat la direcció «amb valors territorials» com l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. En la reunió d'ahir, JxCat va plantejar tres eixos bàsics de treball de cara al debat de política general i als pressupostos, el primer d'ells plantejar una «Catalunya en positiu i equilibrada territorialment». El segon eix de treball suposa que el grup s'adhereixi a la vaga contra el canvi climàtic i, en tercer lloc, Batet s'ha referit a «la Catalunya del treball». El president del grup ha argumentant que Catalunya és un dels tractors econòmics no només de l'Estat sinó d'Europa.