El sobiranisme treu ferro a les xifres de la Diada i avisa que no es desinflarà

JxCat i ERC van advertir ahir, l'endemà de la Diada, que l'independentisme no es desinflarà mentre no hi hagi una solució política per a Catalunya. Les forces independentistes van posar en valor la mobilització de dimecres a Barcelona organitzada per l'ANC, que va aplegar prop de 600.000 persones, la xifra més baixa en una Diada des de l'inici del procés.

En declaracions a Telecinco, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va destacar que el fet que tornessin a sortir «centenars de milers de persones al carrer» posa de manifest que «aquí hi ha un problema polític», una «demanda de la societat catalana» que «ha de poder-se canalitzar políticament».

«No té sentit seguir enviant-ho tot a la via penal, perquè no resoldrà res. Per moltes sentències del Tribunal Suprem, els independentistes no desapareixerem», va recalcar. En termes semblants es va expressar el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, en declaracions a ETB, que va negar que es pugui parlar de «punxada» quan es van manifestar 600.000 persones a Barcelona.

«Això no ha acabat», va sentenciar Pujol, que va subratllar que «hi ha una Catalunya que demana ser escoltada» i que «va tornar a sortir al carrer després d'una duríssima repressió» per reclamar «un Estat propi».

En un missatge al PSOE, va advertir que «si el problema català no es resol, no s'encara i no seiem a la taula d'una manera real i efectiva, això no es resoldrà», perquè «necessitem una solució».

Al seu torn, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar que la Diada de dimecres suposa «un punt d'inflexió» del que ha d'emanar un full de ruta compartit de l'independentisme.

Preguntada per la unitat d'acció política que va reclamar l'entitat convocant, i que van corejar els assistents, va explicar que el president de la Generalitat, Quim Torra, «està liderant aquesta unitat estratègica, aquesta recerca i aquesta feina per trobar una unitat d'acció».

I el president del Parlament, Roger Torrent, va valorar ahir positivament la mobilització registrada ahir durant la Diada, i va subratllar que, més enllà de la xifra de participants, «l'important és que hi ha un moviment de fons» que és a la societat catalana.



«Intent d'assalt»

De la seva banda, la portaveu de l'executiva nacional de Cs, Lorena Roldán, va responsabilitzar al president de la Generalitat, Quim Torra, de «l'intent d'assalt» d'ahir al Parlament, on uns 300 manifestants independentistes es van enfrontar als Mossos.

En roda de premsa, Roldán va valorar com «trist i indignant» la Diada, que va acabar amb les accions d'alguns radicals que van cremar banderes i fotos del rei, van llançar pots de fum als agents que protegien el Parlament i fins i tot van agredir professionals de la informació.

«El que vam viure ahir és un dels dies de més enfrontament i exclusió en molt temps (...) Vivim l'inici de la tardor calenta del senyor Torra», va afirmar la també portaveu del grup de Cs a la cambra catalana.

Precisament referint-se a aquestes agressions, Pere Aragonès va condemnar «els actes que hi va haver per part de grups absolutament minoritaris» i que «no representen l'independentisme».

Els Comitès de Defensa de la República (CDRs) també es van desmarcar dels incidents d'ahir a la nit davant el Parlament pels participants en la mobilització convocada des de les xarxes socials sota l'epígraf de #EnsVeiemAlParlament: «En cap moment, els CDRs vam organitzar ni vam convocar aquesta concentració», van assegurar en un comunicat.