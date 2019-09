Serret reclama que Comín, Puigdemont i Junqueras puguin ser eurodiputats

La delegada de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret va reclamar que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín puguin exercir «els seus drets com a representants electes» a l'Eurocambra. Durant el seu discurs amb motiu de la celebració de la Diada a la capital belga, Serret va remarcar que la resolució de la seva situació reforçaria els drets democràtics dels seus electors. «No és un desig egoista, sinó que estem convençuts que és el millor també per a la democràcia a Europa», va dir. Respecte a la sentència de l'1-O, la delegada va exigir que la decisió del Tribunal Suprem no signifiqui «la criminalització» de l'independentisme.

«Demanem la llibertat de les nou persones que aviat farà dos anys que són a la presó per haver organitzat un referèndum», va reivindicar. Pel que fa a la protesta independentista de la Diada, Serret ha assegurat que la ciutadania catalana es manté «ferma després de 10 anys».