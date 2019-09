El PSC tanca la porta als pressupostos si són «una eina per a la independència»

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, va retreure al president de la Generalitat, Quim Torra, que prioritzi la «confrontació» i la «ruptura» amb l'Estat, «una política a la qual només dona suport el 9% dels catalans», en comptes de centrar la seva acció en àmbits com l'educació. Granados també va intervenir davant els mitjans al Parlament, on el grup del PSC va celebrar ahir la seva primera reunió del curs polític, amb la mirada posada en el debat de política general previst per als dies 25 i 26 de setembre.

Un ple en què els socialistes catalans tenen poques esperances, ja que no creuen que vagi a servir per «canviar el rumb» de les polítiques aplicades fins ara per l'Executiu de Torra. «Ahir mateix (dimecres per al lector) vaig sentir unes declaracions en les quals posava els pressupostos entre els instruments per fer efectiva la independència. Amb el PSC no pot comptar per a això», va avisar Granados.